В Крыму выявили 452 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные республиканского Минздрава.
С начала пандемии в регионе заболели 81 815 человек, выздоровели — 69 928.
Наряду с этим стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе прошло заседание координационного совета по борьбе с COVID-19.
Губернатор Дмитрий Артюхов призвал продолжать работу в направлении вакцинации населения, при необходимости развернуть дополнительные места для пациентов с коронавирусом и усилить контроль за соблюдением правил безопасности, передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Ранее врач-терапевт Елена Игнатикова напомнила о мерах профилактики COVID-19.