В Крыму выявили 452 случая COVID-19 за сутки

В Крыму выявили 452 случая коронавируса за сутки. Из больниц при этом выписали 386 жителей.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные республиканского Минздрава.

С начала пандемии в регионе заболели 81 815 человек, выздоровели — 69 928.

Наряду с этим стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе прошло заседание координационного совета по борьбе с COVID-19.

Губернатор Дмитрий Артюхов призвал продолжать работу в направлении вакцинации населения, при необходимости развернуть дополнительные места для пациентов с коронавирусом и усилить контроль за соблюдением правил безопасности, передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Ранее врач-терапевт Елена Игнатикова напомнила о мерах профилактики COVID-19.