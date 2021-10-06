В Крыму выявили 452 случая COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Крыму выявили 452 случая коронавируса за сутки. Из больниц при этом выписали 386 жителей.
В Крыму выявили 452 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные республиканского Минздрава.

С начала пандемии в регионе заболели 81 815 человек, выздоровели — 69 928.

Наряду с этим стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе прошло заседание координационного совета по борьбе с COVID-19.

Губернатор Дмитрий Артюхов призвал продолжать работу в направлении вакцинации населения, при необходимости развернуть дополнительные места для пациентов с коронавирусом и усилить контроль за соблюдением правил безопасности, передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Ранее врач-терапевт Елена Игнатикова напомнила о мерах профилактики COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить