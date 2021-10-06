В Удмуртии выявили 284 случая COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 284 случая коронавируса за сутки.
В Удмуртии выявили 284 случая COVID-19 за сутки
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Ижевске (141 человек), а также в Сарапуле и Воткинске.

Состояние 7035 пациентов оценивается как удовлетворительное, 1743 — средней степени тяжести, ещё 544 тяжело переносят болезнь.

Также стало известно, что в Ставропольском крае за последние 24 часа зарегистрировали 360 случаев COVID-19. Выздоровели 345 человек, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Всего в регионе заболели 87 984 жителя. Вылечились 69 165.

Ранее врач-терапевт, врач-профпатолог «СМ-Клиники» Екатерина Романова напомнила, что реабилитация после коронавируса должна проводиться индивидуально для каждого пациента в зависимости от того, что его беспокоит.

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