Терапевт Романова напомнила о важности реабилитации для переболевших COVID-19
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Об этом она рассказала в беседе с «Известиями».
Чаще всего COVID-19 влияет на органы дыхания, сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную, иммунную системы, а также на органы пищеварения, зрения и когнитивные функции, сказала специалист.
При этом эксперт отметила, что симптомы постковидного синдрома могут проявиться и у тех, кто перенёс коронавирус в лёгкой форме или бессимптомно.
В первую очередь следует обратить внимание на такие симптомы, как одышка, кашель, слабость и быстрая утомляемость, такихардия, боли в области груди, нарушение сна, ощущения нехватки воздуха, депрессия, суставной синдром, уточнила Романова.
Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.