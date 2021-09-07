Терапевт Романова напомнила о важности реабилитации для переболевших COVID-19

Врач-терапевт, врач-профпатолог «СМ-Клиника» Екатерина Романова напомнила, что реабилитация после коронавируса должна проводиться индивидуально для каждого пациента в зависимости от того, что его беспокоит.

Об этом она рассказала в беседе с «Известиями».

Чаще всего COVID-19 влияет на органы дыхания, сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную, иммунную системы, а также на органы пищеварения, зрения и когнитивные функции, сказала специалист.

При этом эксперт отметила, что симптомы постковидного синдрома могут проявиться и у тех, кто перенёс коронавирус в лёгкой форме или бессимптомно.

В первую очередь следует обратить внимание на такие симптомы, как одышка, кашель, слабость и быстрая утомляемость, такихардия, боли в области груди, нарушение сна, ощущения нехватки воздуха, депрессия, суставной синдром, уточнила Романова.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.