Иностранных агрегаторов такси могут обязать раскрывать механизмы работы с данными россиян

В новом законе о такси для иностранных агрегаторов могут предусмотреть обязательство полного раскрытия механизмов работы с персональными данными россиян, заявила первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В Совфеде 6 октября обсудят законопроект о такси, представленный правительством для общественного обсуждения.

«Принципиальным вопросом здесь является безопасность наших граждан, а также неукоснительное соблюдение требований работы с персональными данными пассажиров и других участников рынка», — сказала Рукавишникова.

По её словам, вся информация должна храниться и обрабатываться в России, а любые утечки или использование серверов за границей нужно исключить.

В июле глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что информационная платформа, где будет собрана общая база таксистов в стране, может быть проработана уже к концу текущего года.