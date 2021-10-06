Иностранных агрегаторов такси могут обязать раскрывать механизмы работы с данными россиян

Короткая ссылка
В новом законе о такси для иностранных агрегаторов могут предусмотреть обязательство полного раскрытия механизмов работы с персональными данными россиян, заявила первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.
Иностранных агрегаторов такси могут обязать раскрывать механизмы работы с данными россиян
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В Совфеде 6 октября обсудят законопроект о такси, представленный правительством для общественного обсуждения.

«Принципиальным вопросом здесь является безопасность наших граждан, а также неукоснительное соблюдение требований работы с персональными данными пассажиров и других участников рынка», — сказала Рукавишникова.

По её словам, вся информация должна храниться и обрабатываться в России, а любые утечки или использование серверов за границей нужно исключить.

В июле глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что информационная платформа, где будет собрана общая база таксистов в стране, может быть проработана уже к концу текущего года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить