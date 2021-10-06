Иностранных агрегаторов такси могут обязать раскрывать механизмы работы с данными россиян
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
В Совфеде 6 октября обсудят законопроект о такси, представленный правительством для общественного обсуждения.
«Принципиальным вопросом здесь является безопасность наших граждан, а также неукоснительное соблюдение требований работы с персональными данными пассажиров и других участников рынка», — сказала Рукавишникова.
По её словам, вся информация должна храниться и обрабатываться в России, а любые утечки или использование серверов за границей нужно исключить.
В июле глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что информационная платформа, где будет собрана общая база таксистов в стране, может быть проработана уже к концу текущего года.