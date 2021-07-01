В России может появиться общая информационная база с таксистами

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Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что информационная платформа, где будет собрана общая база таксистов в России, может быть проработана уже к концу текущего года.
В России может появиться общая информационная база с таксистами
  • РИА Новости

«В первую очередь все таксомоторные перевозки начинаются с того, что транспортное средство должно быть технически исправно. Организация таких перевозок лежит на органах исполнительной власти, и мы прорабатываем вопросы электронной цифровой платформы, чтобы можно было увидеть водителя самого, какой это водитель. К концу года мы её проработаем, можно будет видеть, лишён прав управления тот или иной водитель такси, сколько раз он привлекался к административной ответственности, нарушая ПДД», — приводит ТАСС слова Черникова.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, при которой тариф на поездку в такси с детским креслом оказывается дороже, чем на обычную поездку, заявил, что вопрос тарификации оплаты проезда в такси и других видах транспорта требует проработки.

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT поддержал предложение ГИБДД запретить доступ к услугам агрегатора таксистам со стажем менее трёх лет.

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