Путин: необходимо проработать вопрос с тарифами на такси

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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, при которой тариф на поездку в такси с детским креслом оказывается дороже, чем обычная поездка, заявил, что вопрос тарификации оплаты проезда в такси и других видах транспорта требует проработки.
Путин: необходимо проработать вопрос с тарифами на такси
  • РИА Новости

«Надо проработать вопрос с тарифами, и не только на такси, но и на другие виды транспорта», — приводит ТАСС слова Путина.

Ранее председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая лично проверила стоимость заказа такси по Москве с детским креслом и без него, констатировав разницу между тарифами в 180 рублей.

Председатель профсоюза московских таксистов Александр Макаров рассказал, как формируется тариф на такси с детским креслом.

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