Путин: необходимо проработать вопрос с тарифами на такси
- РИА Новости
«Надо проработать вопрос с тарифами, и не только на такси, но и на другие виды транспорта», — приводит ТАСС слова Путина.
Ранее председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая лично проверила стоимость заказа такси по Москве с детским креслом и без него, констатировав разницу между тарифами в 180 рублей.
Председатель профсоюза московских таксистов Александр Макаров рассказал, как формируется тариф на такси с детским креслом.