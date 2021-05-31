В профсоюзе московских таксистов рассказали, как формируется тариф на такси с детским креслом

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Председатель профсоюза московских таксистов Александр Макаров рассказал, как формируется тариф на такси с детским креслом.
В профсоюзе московских таксистов рассказали, как формируется тариф на такси с детским креслом
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В беседе со «Взглядом» он заявил, что если водитель является индивидуальным предпринимателем, то он нередко возит детское кресло с собой, поэтому цена за поездку с ребёнком или без у него меняться не должна.

«Но если же ему поступает заказ на двоих детей, то ему где-то нужно брать второе кресло, и это, скорее всего, повлияет на стоимость. В таксомоторных парках вообще всё иначе: принимая заказ, где будет ребёнок, водитель отправляется в таксопарк, чтобы взять для него детское кресло», — уточнил эксперт.

По его словам, из-за того, что водителю нужно потратить время, бензин и силы на то, чтобы забрать детское сиденье в определённой точке города, цена на такие заказы заведомо выше.

«Водитель же не может постоянно это кресло с собой возить, оно ведь занимает место в багажнике», — добавил Макаров.

В марте председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала ситуацию с ценами.

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