Эксперт поддержал идею ограничить доступ к агрегатору таксистам со стажем менее трёх лет

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT поддержал предложение ГИБДД запретить доступ к услугам агрегатора таксистам со стажем менее трёх лет.

«В любом случае надо наводить порядок с теми людьми, которые возят нас в такси, потому что очень много людей там катаются вообще без прав. Наверное, контроль надо ужесточать и должны быть какие-то правила», — считает Моржаретто.

Он добавил, что для примера, чтобы устроиться на работу в такси в Германии, нужны права, выданные одной из стран Евросоюза, водительский стаж не менее трёх лет и курс дополнительного обучения.

«Несложные требования, но они есть. И что-то подобное надо и у нас делать. Права, которые выданы в России или признаны Россией, и, соответственно, стаж не менее трёх лет. Я не знаю, как можно доверить человеку везти семью, если он вчера получил права», — заключил автоэксперт.

Ранее начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников в интервью «Аргументам и фактам» прокомментировал рост числа аварий с участием такси с летальным исходом на 20% в 2020 году.

Он заявил, что доступ к услугам агрегатора нужно давать только тем водителям, стаж которых не менее трёх лет.

Они также должны иметь российское водительское удостоверение или водительское удостоверение соответствующей категории гражданина другого государства, где русский язык закреплён в качестве государственного, отметил он.