В ГИБДД прокомментировали рост числа аварий с участием такси в 2020 году

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников прокомментировал рост числа аварий с участием такси с летальным исходом на 20% в 2020 году.

«Такой рост аварийности обусловлен увеличением числа такси. Чем больше такси, тем больше на дорогах возникает аварийных ситуаций. Чтобы таксомоторные перевозки сделать максимально безопасными как для пассажиров, так и для водителей, на наш взгляд, необходимо дополнить условия соглашения по предоставлению доступа перевозчика к электронным ресурсам компании-агрегатора новыми требованиями», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, перевозчик должен предоставить агрегатору достоверную информацию о наличии у него стоянки для хранения всех «своих» таксомоторов.

Как считает Черников, доступ к услугам агрегатора нужно давать только тем водителям, стаж которых не менее трёх лет. Они также должны иметь российское водительское удостоверение или водительское удостоверение соответствующей категории гражданина другого государства, где русский язык закреплён в качестве государственного, отметил он.

«Кроме того, программное обеспечение сервиса заказа такси следовало бы дополнить функционалом по прекращению передачи водителю информации о заказах в случае превышения им допустимого времени пребывания за рулём — в соответствии с Трудовым кодексом и предельными нормами труда водителей, закреплёнными в ПДД», — сказал Черников.

Ранее газета «Известия» сообщала, что доля ДТП с участием легальных такси в России выросла на 10% за пять лет.