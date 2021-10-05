Подозреваемому в убийстве трёх студенток в Гае предъявлено обвинение по пяти статьям

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Подозреваемому в убийстве трёх студенток в Гае предъявлено обвинение по пяти статьям, в том числе в убийстве двух и более лиц, сопряжённом с изнасилованием, сообщил Следственный комитет.
Подозреваемому в убийстве трёх студенток в Гае предъявлено обвинение по пяти статьям
  • © УМВД по Оренбургской области

На сайте ведомства уточняется, что Александр Лазарев также обвиняется в изнасиловании, соединённом с угрозой убийством, совершённом в том числе в отношении несовершеннолетней.

Кроме того, он обвиняется в поджоге и неправомерном завладении автомобилем.

5 октября суд арестовал подозреваемого. В суде сообщили, что он признал вину.

Убитых девушек нашли утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома. На телах обнаружили признаки насильственной смерти.

Девушки прибыли из Башкирии, проживали в съёмной квартире и учились в одном из местных образовательных учреждений.

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