Подозреваемому в убийстве трёх студенток в Гае предъявлено обвинение по пяти статьям, в том числе в убийстве двух и более лиц, сопряжённом с изнасилованием, сообщил Следственный комитет.

На сайте ведомства уточняется, что Александр Лазарев также обвиняется в изнасиловании, соединённом с угрозой убийством, совершённом в том числе в отношении несовершеннолетней.

Кроме того, он обвиняется в поджоге и неправомерном завладении автомобилем.

5 октября суд арестовал подозреваемого. В суде сообщили, что он признал вину.

Убитых девушек нашли утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома. На телах обнаружили признаки насильственной смерти.

Девушки прибыли из Башкирии, проживали в съёмной квартире и учились в одном из местных образовательных учреждений.