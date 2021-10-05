Суд арестовал подозреваемого в убийстве трёх девушек в Оренбургской области

В Оренбургской области суд постановил арестовать на два месяца ранее судимого Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трёх девушек в городе Гае.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на следственное управление Следственного комитета по региону.

«Оглашено решение суда. В отношении Лазарева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — заявили в СК.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в убийстве трёх студенток в городе Гае Оренбургской области. По данным полиции, подозреваемый Александр Лазарев оказал сопротивление при задержании.

В суде позднее сообщили, что он признал вину.

Утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома на Молодёжной улице в Гае обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти, а во дворе — тело ещё одной с аналогичными телесными повреждениями.