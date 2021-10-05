Суд арестовал подозреваемого в убийстве трёх девушек в Оренбургской области

Короткая ссылка
В Оренбургской области суд постановил арестовать на два месяца ранее судимого Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трёх девушек в городе Гае.
Суд арестовал подозреваемого в убийстве трёх девушек в Оренбургской области
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на следственное управление Следственного комитета по региону.

«Оглашено решение суда. В отношении Лазарева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — заявили в СК.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в убийстве трёх студенток в городе Гае Оренбургской области. По данным полиции, подозреваемый Александр Лазарев оказал сопротивление при задержании.

В суде позднее сообщили, что он признал вину.

Утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома на Молодёжной улице в Гае обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти, а во дворе — тело ещё одной с аналогичными телесными повреждениями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить