Подозреваемый в убийстве девушек в Гае оказал сопротивление при задержании

Подозреваемый в убийстве трёх девушек в городе Гае Оренбургской области 30-летний Александр Лазарев оказал сопротивление при задержании.

Об этом сообщили сотрудники полиции на видео, опубликованном на портале «МВД Медиа».

«При задержании он оказал сопротивление, нами была применена физическая сила и специальные средства. Подозреваемый был задержан и доставлен в территориальный орган по городу Орску», — рассказал командир взвода 2-й роты отдельного батальона ППСП лейтенант полиции Серикжан Аймухамбетов.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве трёх студенток в городе Гае Оренбургской области.

Утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома на Молодёжной улице в Гае обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти, а во дворе — тело ещё одной с аналогичными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.