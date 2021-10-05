Подозреваемый в убийстве трёх девушек в Гае признал вину

Александр Лазарев, подозреваемый в убийстве трёх девушек в Гае в Оренбургской области, признал вину. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гайского городского суда.

В суде уточнили, что обвинение мужчине пока не предъявлено.

«Его допросили в качестве подозреваемого. Он в присутствии своего защитника вину признал, раскаялся, по обстоятельству произошедшего дал изобличающие себя показания. Подозревается в убийстве трех девушек»,— заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в убийстве трёх студенток в городе Гае Оренбургской области. По словам полицейских, Александр Лазарев оказал сопротивление при задержании.

Утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома на Молодёжной улице в Гае обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти, а во дворе — тело ещё одной с аналогичными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.