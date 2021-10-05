СК начал проверку сообщений о насилии над заключёнными в Саратовской области

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Следственный комитет в Саратовской области проверяет сообщения о насилии над осуждёнными в тюремной больнице.
СК начал проверку сообщений о насилии над заключёнными в Саратовской области
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«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по сообщениям средств массовой информации о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении осуждённых организована доследственная проверка», — говорится в сообщении СК.

Также ведомство продолжает расследование дел о насильственных действиях сексуального характера в отношении некоторых осуждённых «в период их нахождения в ФКЛПУ ОТБ №1 УФСИН России по Саратовской области».

Ранее стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний начала проверку информации о пытках в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Саратовской области.

Также проверку начала Генеральная прокуратура, прокуроры оценят соблюдение прав осуждённых и проверят действия должностных лиц.

Как отметили в Кремле, нужно «быстро, но спокойно разобраться и установить подлинность этих материалов», а в случае подтверждения подлинности необходимо провести серьёзное разбирательство.

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