В Кремле прокомментировали сообщения о пытках заключённого в Саратовской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о появлении в сети информации о пытках заключённого в Саратовской области.

«Сначала надо всё проверить. Безусловно, мы читали, что такие материалы появились в сети. Насколько мы знаем, ФСИН разбирается с этим», — отметил Песков.

В Кремле заявили, что в случае подтверждения подлинности этих материалов необходимо провести серьёзное разбирательство.

Песков подчеркнул, что сначала нужно «быстро, но спокойно разобраться и установить подлинность этих материалов».

Ранее сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказаний начала проверку информации о пытках в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Саратовской области.

По данным ФСИН, в сети появилось видео с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины. Автор заявил, что запись была сделана в Областной туберкулёзной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.