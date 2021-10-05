В Кремле прокомментировали сообщения о пытках заключённого в Саратовской области

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о появлении в сети информации о пытках заключённого в Саратовской области. 
В Кремле прокомментировали сообщения о пытках заключённого в Саратовской области
  • РИА Новости

«Сначала надо всё проверить. Безусловно, мы читали, что такие материалы появились в сети. Насколько мы знаем, ФСИН разбирается с этим», — отметил Песков.

В Кремле заявили, что в случае подтверждения подлинности этих материалов необходимо провести серьёзное разбирательство.

Песков подчеркнул, что сначала нужно «быстро, но спокойно разобраться и установить подлинность этих материалов».

Ранее сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказаний начала проверку информации о пытках в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Саратовской области.

По данным ФСИН, в сети появилось видео с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины. Автор заявил, что запись была сделана в Областной туберкулёзной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

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