Учителя рассказали, как мотивировать детей изучать историю

Делегаты Всемирного конгресса школьных учителей истории рассказали, как мотивировать детей изучать этот предмет.

«Я считаю, что главное — привить такую мотивацию, чтобы ребёнок мог прикладывать знания к своему жизненному опыту и решать какие-то практические задачи, находя в истории ответы на вопросы, которые выставляет перед маленьким человеком жизнь. История призвана воспитывать чувство привязанности к своей земле», — заявила в беседе с «Российской газетой» Елена Золотова из Ростовской области.

По её словам, через историю семьи можно выходить на масштабные исторические события.

Со своей стороны, Ольга Хлытина из Новосибирска отметила, что важно идти от конкретного ученика, и тогда сложится представление о том, что «история — это про меня, моих близких и мою страну».

«Мы живём в информационную эпоху. История — тот предмет, который даёт очень много разноречивых версий и оценок. Важно научить работать с этой информацией», — добавила она.

Ранее научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян рассказал о Всемирном конгрессе школьных учителей истории.

Соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.