В Институте всеобщей истории РАН рассказали о Всемирном конгрессе школьных учителей истории

Короткая ссылка
Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян рассказал о Всемирном конгрессе школьных учителей истории, который открывается в понедельник, 4 октября, в Москве.
В Институте всеобщей истории РАН рассказали о Всемирном конгрессе школьных учителей истории
  • globallookpress.com

Участниками мероприятия станут около 100 педагогов из 37 стран и 200 педагогов из 57 регионов России.

«Представители всех стран СНГ. Есть известный историк с Украины, который расскажет о состоянии преподавания истории в школе. Большая делегация китайцев, прилетели педагоги Индии, Малайзии, Ирана, Индонезии, Латинской Америки. Четверо представляют Африканский континент, трое — США. Но больше всех гостей — из Европы», — заявил Чубарьян в беседе с «Российской газетой».

По его словам, организаторы приглашали не звёзд, а практикующих преподавателей.

Как отметил Чубарьян, большинство участников конгресса записались на круглый стол, посвящённый преподаванию истории Второй мировой войны в различных странах.

«Вопросы истории и политики интересуют всех. Думаю, что внимание будет уделено и количеству часов, которые выделяются на историю в разных странах. Это сегодня очень актуально», — сказал он.

Ещё одной темой, вызвавшей резонанс, он назвал революции в мировой истории.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить