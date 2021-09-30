В Институте всеобщей истории РАН рассказали о Всемирном конгрессе школьных учителей истории

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян рассказал о Всемирном конгрессе школьных учителей истории, который открывается в понедельник, 4 октября, в Москве.

Участниками мероприятия станут около 100 педагогов из 37 стран и 200 педагогов из 57 регионов России.

«Представители всех стран СНГ. Есть известный историк с Украины, который расскажет о состоянии преподавания истории в школе. Большая делегация китайцев, прилетели педагоги Индии, Малайзии, Ирана, Индонезии, Латинской Америки. Четверо представляют Африканский континент, трое — США. Но больше всех гостей — из Европы», — заявил Чубарьян в беседе с «Российской газетой».

По его словам, организаторы приглашали не звёзд, а практикующих преподавателей.

Как отметил Чубарьян, большинство участников конгресса записались на круглый стол, посвящённый преподаванию истории Второй мировой войны в различных странах.

«Вопросы истории и политики интересуют всех. Думаю, что внимание будет уделено и количеству часов, которые выделяются на историю в разных странах. Это сегодня очень актуально», — сказал он.

Ещё одной темой, вызвавшей резонанс, он назвал революции в мировой истории.

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