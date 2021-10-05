Диетолог Соломатина напомнила о рисках употребления шоколадных батончиков
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«После того как человек съест такой батончик, он чувствует эйфорию, которая очень быстро сменяется чувством усталости и голода. И человек снова ест такой же батончик. Это вызывает привыкание», — заявила она в беседе с «Радио 1».
По её словам, шоколадные батончики резко повышают уровень глюкозы в крови, соответственно, выделяется много инсулина.
«И надо помнить, что глюкоза является ядом для эндотелия сосудов, разрушает эндотелий и туда устремляется холестерин. Всё это провоцирует формирование атеросклеротических бляшек», — пояснила Соломатина.
Так, специалист посоветовала заменить батончики на сухофрукты с орехами. Ещё одной альтернативой им могут быть фрукты и ягоды, но главное — не в чрезмерном количестве.
Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко в беседе с Nation News назвала продукты, помогающие снизить уровень холестерина в крови.