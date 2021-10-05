Диетолог Ивашкевич дала советы по питанию в холодную погоду

Диетолог, медицинский директор компании BioData Анна Ивашкевич дала советы по питанию в холодную погоду.

В беседе с радио Sputnik она заявила, что в идеале нужно стремиться к тому, чтобы все приёмы пищи в течение дня были тёплыми или горячими.

«Следует отдавать предпочтение чему-то более тёплому и отказаться в данный период от перекусов холодного типа», — считает Ивашкевич.

Также эксперт советует сытно завтракать, поскольку утренний уличный холод усилит аппетит.

«Пока вы доедете до работы, вы уже будете хотеть съесть всё, что только попадётся под руку. Чаще всего это печенюшки, от которых мы ничего полезного не получаем и хотим есть уже буквально через час», — пояснила Ивашкевич.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с ФАН назвала категории людей, которым не рекомендуется есть малину.