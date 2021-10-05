В Кировской области зарегистрировали 145 случаев коронавируса за сутки

В Кировской области зарегистрировали 145 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Дома лечатся 8546 пациентов, в больницах — 4653.

Из медучреждений за последние 24 часа выписаны 509 человек.

Наряду с этим стало известно, что в Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли 1 092 087 жителей (+3200 за сутки). Оба компонента вакцины получили 953 968 граждан, передаёт «Реальное время» со ссылкой на штаб.

Ранее главный врач городской поликлиники №2 Москвы доктор медицинских наук Наталья Шиндряева рассказала, что правильное питание, здоровый образ жизни и хороший иммунитет не смогут защитить человека от COVID-19.