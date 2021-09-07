Главврач Шиндряева рассказала, защитит ли крепкий иммунитет от COVID-19

Главный врач городской поликлиники №2 Москвы доктор медицинских наук Наталья Шиндряева рассказала, что правильное питание, здоровый образ жизни и хороший иммунитет не смогут защитить человека от COVID-19.

Об этом она рассказала в эфире НСН.

«Правильное питание, хороший иммунитет — это хорошее подспорье для того, чтобы бороться с инфекциями, в том числе с коронавирусом. Но, к сожалению, сейчас уже понятно, что уязвимыми стали и молодые люди с хорошим иммунитетом. Они тоже болеют и, к сожалению, болеют тяжело. Основная задача каждого из нас — защитить себя от этой инфекции и если и заболеть, то чтобы течение заболевания было достаточно лёгким, без осложнений», — отметила она.

По словам медика, самый простой и надёжный способ защитить себя от коронавируса — приобрести специфический иммунитет к этой инфекции, пройдя вакцинацию.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.