В Мурманской области выявили 165 случаев COVID-19 за сутки

В Мурманской области выявили 165 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 73 320, выздоровевших — 55 306.

С начала пандемии в области провели 1 163 634 теста на COVID-19.

Всего в России за минувшие 24 часа подтвердили 25 110 случаев коронавируса, передаёт «Правда.Ру».

Ранее лор-врач высшей категории, директор лор-клиники Владимир Зайцев рассказал, как восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции.