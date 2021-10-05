Аналитики рассказали о самых востребованных преподавателях в Петербурге

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В сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге доступно более 900 вакансий для учителей.
Аналитики рассказали о самых востребованных преподавателях в Петербурге
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на аналитиков HeadHunter.

Самыми востребованными на рынке труда оказались преподаватели различных языков (30%), математики (13%), дошкольного образования (12%) и информатики (11%).

Средняя предлагаемая зарплата педагогам выросла с 37,5 тыс. рублей в сентябре 2019 года до 40 тыс. рублей в 2021 году.

Ранее заведующая отделом по связям с общественностью Общероссийского профсоюза образования Елена Елшина рассказала о подарках ко Дню учителя.

Со своей стороны, соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.

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