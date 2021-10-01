В Общероссийском профсоюзе образования рассказали о подарках ко Дню учителя

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Заведующая отделом по связям с общественностью Общероссийского профсоюза образования Елена Елшина рассказала о подарках ко Дню учителя.
В Общероссийском профсоюзе образования рассказали о подарках ко Дню учителя
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«На самом деле, учителям приятно получать подарки. Особенно то, что сделано ребятами. Вот именно то, что они делают своими руками, — это всегда как дорогой подарок хранится многие годы. Я до сих пор храню открытки, сделанные детьми», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, слишком много цветов не нужно — достаточно одного букета от всего класса.

Ещё одним вариантом поздравления Елшина назвала ролик или флешмоб с благодарностью учителям.

«Хочется услышать искренние признания, и сегодня благодаря социальным сетям если хотя бы 30% или 50% детей и родителей выложат эти ролики «Спасибо учителям», как это было с акцией «Спасибо врачам», то это гораздо ценнее, чем всё остальное», — добавила она.

В 2021 году День учителя в России отметят 5 октября.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.

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