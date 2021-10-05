В Тюменской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Тюменской области зарегистрировали 248 случаев COVID-19.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на оперативный штаб.

При этом в Ханты-Мансийском автономном округе выявили 186 заболевших, в Ямало-Ненецком — 105.

Выздоровели за последние 24 часа 182 жителя Тюменской области, 139 жителей ХМАО и 97 жителей ЯНАО.

Всего в России за последние сутки зафиксировали 25 110 случаев коронавируса, передаёт Newinform.

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