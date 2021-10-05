В Тюменской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на оперативный штаб.
При этом в Ханты-Мансийском автономном округе выявили 186 заболевших, в Ямало-Ненецком — 105.
Выздоровели за последние 24 часа 182 жителя Тюменской области, 139 жителей ХМАО и 97 жителей ЯНАО.
Всего в России за последние сутки зафиксировали 25 110 случаев коронавируса, передаёт Newinform.
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