В Тюменской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Тюменской области зарегистрировали 248 случаев COVID-19.
В Тюменской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на оперативный штаб.

При этом в Ханты-Мансийском автономном округе выявили 186 заболевших, в Ямало-Ненецком — 105.

Выздоровели за последние 24 часа 182 жителя Тюменской области, 139 жителей ХМАО и 97 жителей ЯНАО.

Всего в России за последние сутки зафиксировали 25 110 случаев коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее лор-врач высшей категории директор лор-клиники Владимир Зайцев рассказал, как восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции.

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