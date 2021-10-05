В Красноярском крае подтвердили 383 случая COVID-19 за сутки

В Красноярском крае подтвердили 383 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 117 903 жителя. Выздоровели при этом 104 586 человек, в том числе 350 — за минувшие 24 часа.

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 27 571 контактный человек, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 2670 человек. Сняты с медицинского наблюдения за последние сутки 2513», — заявили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Также стало известно, что в Тверской области выявили 250 случаев COVID-19 за сутки, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на оперативный штаб. Выздоровели при этом 54 жителя.

Общее число заболевших в регионе достигло 67 935, выздоровевших — 59 514.

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