В Пермском крае зарегистрировали 512 случаев COVID-19 за сутки

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В Пермском крае зарегистрировали 512 случаев коронавируса за сутки.
В Пермском крае зарегистрировали 512 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Общее число заболевших в регионе достигло 104 096.

На лечении в больницах находятся 4225 пациентов. Свободный коечный фонд оценивается в 10,5%.

Также стало известно, что в Крыму учащиеся 95 классов переведены на удалёнку из-за COVID-19 и ОРВИ, передаёт «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования, науки и молодёжи.

Кроме того, закрыты 36 дошкольных групп в детсадах.

Ранее лор-врач высшей категории, директор лор-клиники Владимир Зайцев рассказал, как восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции.

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