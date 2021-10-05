В Тамбовской области зарегистрировали 134 случая COVID-19 за сутки

В Тамбовской области зарегистрировали 134 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в регионе заболели 44 074 жителя. На госпитализации находятся 938 пациентов, на карантине на дому — 1891.

Первый этап вакцинации прошли 372 325 граждан, из них полностью вакцинированы 346 098.

Также стало известно, что в Новгородскую область поступило более 297 тыс. доз вакцин против COVID-19, передаёт mk.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Прививку в регионе сделали 178 тыс. человек. Завершили иммунизацию более 142 тыс.

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