В Татарстане подтвердили 70 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане подтвердили 70 случаев коронавируса за сутки.
В Татарстане подтвердили 70 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперштаб.

С начала пандемии в республике заболел 27 401 житель. Из больниц выписаны 23 397 человек, в том числе 39 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Крыму зарегистрировали 441 случай COVID-19 за сутки, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на данные регионального Минздрава. Вылечились при этом 505 пациентов.

Общее число заболевших в республике достигло 81 363, выздоровевших — 69 542.

Ранее лор-врач высшей категории, директор лор-клиники Владимир Зайцев рассказал, как восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции.

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