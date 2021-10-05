Эндокринолог Михалёва назвала признаки дефицита витамина А

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Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва перечислила признаки дефицита витамина А в организме.
Эндокринолог Михалёва назвала признаки дефицита витамина А
  • Pixabay

Нарушение зрения, роста и другие показатели могут быть признаками дефицита витамина А в организме, рассказала она в беседе с газетой «Известия».

По словам Михалёвой, витамин А — это универсальный витамин, который играет важную роль в процессах роста и репродукции, дифференцировки эпителиальной и костной тканей, поддержания иммунитета и зрения.

Плохой иммунитет также может являться симптомом дефицита этого витамина — он необходим для развития и созревания клеток иммунной системы.

Кроме того, о дефиците витамина А могут свидетельствовать сухость, повреждение и старение кожи, заключила врач.

Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.

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