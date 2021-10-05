Диетолог Гинзбург рассказал о вреде регулярного употребления копчёных сыров

Короткая ссылка
Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о возможном вреде регулярного употребления копчёных сыров.
Диетолог Гинзбург рассказал о вреде регулярного употребления копчёных сыров
  • ©wikipedia

«Сейчас в так называемые копчёные сыры добавляют ароматизаторы, например, имитирующие запах копчения или дыма», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, нередко такие продукты содержат глутамат натрия и другие усилители вкуса.

«Доказано, что копчёные сыры раздражают желудок, возможно обострение язвы. Если есть их регулярно, микрофлора хорошей не будет», — сказал эксперт.

Гинзбург пояснил, что нарушение микрофлоры может привести к различным заболеваниям, в число которых входят гипертония и сахарный диабет.

Ранее врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с Nation News рассказала, как правильно выбрать и приготовить картофель и макароны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить