Диетолог Гинзбург рассказал о вреде регулярного употребления копчёных сыров
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«Сейчас в так называемые копчёные сыры добавляют ароматизаторы, например, имитирующие запах копчения или дыма», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, нередко такие продукты содержат глутамат натрия и другие усилители вкуса.
«Доказано, что копчёные сыры раздражают желудок, возможно обострение язвы. Если есть их регулярно, микрофлора хорошей не будет», — сказал эксперт.
Гинзбург пояснил, что нарушение микрофлоры может привести к различным заболеваниям, в число которых входят гипертония и сахарный диабет.
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