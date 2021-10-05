Диетолог Гинзбург рассказал о вреде регулярного употребления копчёных сыров

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о возможном вреде регулярного употребления копчёных сыров.

«Сейчас в так называемые копчёные сыры добавляют ароматизаторы, например, имитирующие запах копчения или дыма», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, нередко такие продукты содержат глутамат натрия и другие усилители вкуса.

«Доказано, что копчёные сыры раздражают желудок, возможно обострение язвы. Если есть их регулярно, микрофлора хорошей не будет», — сказал эксперт.

Гинзбург пояснил, что нарушение микрофлоры может привести к различным заболеваниям, в число которых входят гипертония и сахарный диабет.

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