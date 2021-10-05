Полпред Якушев поздравил учителей Урала с профессиональным праздником

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил учителей региона с профессиональным праздником.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Педагоги — это творцы будущего. От вас во многом зависит, какими вырастут наши дети. Полюбят ли они науки, научатся ли ставить перед собой цели и идти к ним. Будут ли добросовестно работать, уважать и поддерживать других. На учителе лежит колоссальная ответственность», — заявил Якушев.

Он выразил благодарность педагогам и ветеранам профессии за то, что они верят в детей и помогают им поверить в себя.

Ранее заведующая отделом по связям с общественностью Общероссийского профсоюза образования Елена Елшина рассказала о подарках ко Дню учителя.

Со своей стороны, соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.