Врачи в школах и детсадах Москвы получили возможность пользоваться ЕМИАС
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Так, при оказании помощи специалисты могут заполнять электронный протокол в системе «ЕМИАС.Школа», а также направлять детей на лабораторные, инструментальные исследования и процедуры в городские поликлиники.
«Более того, все данные, созданные работником медблока в ЕМИАС, будут доступны как врачам поликлиник, так и родителям в электронной медкарте», — уточнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве модернизировали 23 городские поликлиники, а также благоустроили территорию рядом с ними.