В Псковской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Глава Псковской области Михаил Ведерников заявил, что ежедневно в регионе фиксируются до 200 новых случаев заболевания COVID-19. Коечный фонд увеличен до 700 мест.

Об этом сообщают «Невские новости».

«Сегодня 44 пациента с ковидом находятся в реанимации, именно поэтому в регионе принят пакет ограничений, целью которого является оперативно сбить рост заболевания», — сказал Ведерников.

Он также поручил увеличить число проверок и рейдов.

«У нас есть неделя. Либо мы отработаем сейчас чётко и эффективно по всем направлениям, либо, к сожалению, в пятницу будем продлевать меры и принимать дополнительные», — добавил глава региона.

Наряду с этим стало известно, что в Кемеровской области зарегистрировали 164 случая COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на оперативный штаб. Выздоровели при этом 177 жителей, всего за время пандемии — 55 169.

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