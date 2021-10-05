В СК рассказали подробности побега пяти человек из истринского изолятора

Замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК России Руслан Юсупов рассказал в интервью РИА Новости подробности побега пяти человек, в том числе Александра Мавриди, из истринского изолятора временного содержания.

«Побег, скажем так, планировался не самим Мавриди, а его четырьмя сообщниками, гражданами Молдавии. Побег они запланировали, ещё находясь в следственном изоляторе», — рассказал он.

Следователь добавил, что мужчины не раз были в ИВС и «поэтому прекрасно знали, как там всё устроено, знали способ крепления замков на дверях».

Сами фигуранты утверждают, что в следственном изоляторе они «совершенно случайно нашли гаечный ключ» и пронесли его в камеру, воспользовавшись тем, что «при доставлении в изолятор временного содержания их нормально не досмотрели».

Также следователь рассказал, что изначально Мавриди находился в соседней камере и не был знаком с остальными сообщниками.

«Но, несмотря на особые условия содержания в ИВС, заключённые всё равно как-то умудряются общаться, так Мавриди и узнал, что его соседи готовят побег, и попросил переселить его к ним», — рассказал Юсупов, отметив, что причина перевода Мавриди в другую камеру устанавливается следствием.

Также следователь рассказал о методах конспирации Мавриди после побега из изолятора в Истре.

6 августа из ИВС подмосковной Истры сбежали пять человек. Одним из них был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова.