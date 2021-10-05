Следователь рассказал о методах конспирации сбежавшего из истринского ИВС

Замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК Руслан Юсупов рассказал о методах конспирации Александра Мавриди, сбежавшего из изолятора в Истре.

«Он принял меры конспирации: побрил голову, переоделся, надел бейсболку, отрастил бороду и, естественно, носил медицинскую маску. При этом он достаточно сильно исхудал за время пребывания в ИВС», — объяснил Юсупов в интервью РИА Новости.

Вечером 13 сентября в МВД заявили, что в московском районе Митино на Дубравной улице правоохранительные органы задержали Александра Мавриди, который в августе сбежал из изолятора временного содержания в Истре.