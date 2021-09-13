В МВД заявили о задержании сбежавшего из подмосковного изолятора Мавриди

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что правоохранительные органы задержали Александра Мавриди, который в августе сбежал из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье.
В МВД заявили о задержании сбежавшего из подмосковного изолятора Мавриди
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Об этом сообщает Интерфакс.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области и ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержан Александр Мавриди, который 6 августа вместе с четырьмя соучастниками совершил побег из изолятора временного содержания в Истре», — сказала она.

По её словам, мужчину задержали в московском районе Митино на Дубравной улице. Он попытался оказать сопротивление, но был обезврежен.

Ранее МВД России увеличило сумму вознаграждения за помощь в розыске сбежавшего из ИВС в Истре Мавриди. Награду увеличили до 1,5 млн рублей.

6 августа из ИВС подмосковной Истры сбежали пять человек. Одним из них был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова.

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