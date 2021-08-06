Из ИВС в подмосковной Истре сбежали пять человек

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Пять человек сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
Из ИВС в подмосковной Истре сбежали пять человек
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых», — приводит ТАСС слова представителя ведомства Наталии Григорьевой.

По данным агентства, одним из сбежавших является Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова.

В октябре 2020 года совершившего побег из колонии-поселения города Усть-Кута в Иркутской области заключённого задержали более чем в 300 км от места побега.

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