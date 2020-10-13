Сбежавший из колонии в Иркутской области заключённый задержан
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«Сбежавший из колонии-поселения Усть-Кута Денис Чернышов задержан в посёлке Гидростроитель (г. Братск)», — приводит сообщение РИА Новости.
12 октября 26-летний мужчина, отбывавший наказание в Колонии-поселении №20 за совершение особо тяжкого преступления, сбежал.
22 сентября шестеро заключённых сбежали из колонии в посёлке Шамхал Кировского района Махачкалы.
Сбежавшие были задержаны полицией Калмыкии 30 сентября.