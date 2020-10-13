Сбежавший из колонии в Иркутской области заключённый задержан

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Заключённый, совершивший побег из колонии-поселения города Усть-Кута в Иркутской области, задержан более чем в 300 км от места побега, сообщает региональный главк МВД России.
Сбежавший из колонии в Иркутской области заключённый задержан
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Сбежавший из колонии-поселения Усть-Кута Денис Чернышов задержан в посёлке Гидростроитель (г. Братск)», — приводит сообщение РИА Новости.

12 октября 26-летний мужчина, отбывавший наказание в Колонии-поселении №20 за совершение особо тяжкого преступления, сбежал.

22 сентября шестеро заключённых сбежали из колонии в посёлке Шамхал Кировского района Махачкалы.

Сбежавшие были задержаны полицией Калмыкии 30 сентября.

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