В Иркутской области заключённый сбежал из колонии

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В Иркутской области заключённый сбежал из колонии-поселения города Усть-Кута, ведётся его розыск. Об этом информирует региональное ГУ МВД.
В Иркутской области заключённый сбежал из колонии
  • © Илья Питалёв/РИА Новости

«Сообщение о побеге Чернышова Дениса Владимировича поступило в дежурную часть полиции 10 октября», — указано в сообщении.

По данным МВД, 26-летний мужчина отбывал наказание в колонии-поселении №20 за совершение особо тяжкого преступления.

Правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

22 сентября шестеро заключённых сбежали из колонии в посёлке Шамхал Кировского района Махачкалы.

Сбежавшие были задержаны полицией Калмыкии 30 сентября.

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