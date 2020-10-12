В Иркутской области заключённый сбежал из колонии

В Иркутской области заключённый сбежал из колонии-поселения города Усть-Кута, ведётся его розыск. Об этом информирует региональное ГУ МВД.

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«Сообщение о побеге Чернышова Дениса Владимировича поступило в дежурную часть полиции 10 октября», — указано в сообщении. По данным МВД, 26-летний мужчина отбывал наказание в колонии-поселении №20 за совершение особо тяжкого преступления. Правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий. 22 сентября шестеро заключённых сбежали из колонии в посёлке Шамхал Кировского района Махачкалы. Сбежавшие были задержаны полицией Калмыкии 30 сентября.