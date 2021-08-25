МВД увеличило сумму вознаграждения за помощь в розыске сбежавшего из ИВС в Истре Мавриди

МВД России увеличило сумму вознаграждения за помощь в розыске сбежавшего из ИВС в Истре Александра Мавриди, теперь награда составляет 1,5 млн рублей.

«Министерство внутренних дел Российской Федерации увеличило до 1 млн 500 тыс. рублей вознаграждение за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 г. р., который обвиняется в совершении убийства, вымогательстве, незаконном лишении свободы и побеге из-под стражи», — говорится в заявлении полиции.

Обратившимся в полицию с информацией гарантируются конфиденциальность и безопасность, подчеркнули в ведомстве.

В пятницу, 6 августа, из ИВС подмосковной Истры сбежали пять человек. Одним из них является Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова.

Изначально сумма награды за помощь в поиске мужчины составляла 1 млн рублей.