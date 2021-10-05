Инфекционист Коновалов призвал вакцинироваться от COVID-19 перед отпуском

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Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов призвал вакцинироваться от COVID-19 перед командировкой или поездкой в отпуск.
Инфекционист Коновалов призвал вакцинироваться от COVID-19 перед отпуском
  • РИА Новости

«Однозначно нужно привиться до поездки как можно скорее. Поймите: если вы не привиты, то у вас нет никакой защиты. При этом шансы заразиться в общественном транспорте, аэропорту, где много людей, не такие уж маленькие», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, вакцина способна стимулировать иммунитет.

Кроме того, Коновалов призвал использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать меры безопасности, передаёт kp.ru.

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