Инфекционист Коновалов призвал вакцинироваться от COVID-19 перед отпуском
- РИА Новости
«Однозначно нужно привиться до поездки как можно скорее. Поймите: если вы не привиты, то у вас нет никакой защиты. При этом шансы заразиться в общественном транспорте, аэропорту, где много людей, не такие уж маленькие», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, вакцина способна стимулировать иммунитет.
Кроме того, Коновалов призвал использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать меры безопасности, передаёт kp.ru.
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