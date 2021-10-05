Инфекционист Коновалов назвал особенность штамма коронавируса «дельта»

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Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов рассказал подробности о штамме коронавируса «дельта».
Инфекционист Коновалов назвал особенность штамма коронавируса «дельта»
  • Reuters

«При этом варианте коронавируса заболевание протекает гораздо быстрее. Даже у здоровых молодых людей инкубационный период сократился примерно в два раза», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если год назад этот период длился семь-десять дней, то сейчас средний срок от контакта до первой симптоматики может составлять три-четыре дня.

Как отметил Коновалов, то же самое касается развития симптомов. Так, в течение трёх-четырёх дней после первого появления лихорадки могут появиться признаки дыхательной недостаточности, передаёт kp.ru.

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