Инфекционист Коновалов напомнил о важности вакцинации

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Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов напомнил о важности вакцинации.
Инфекционист Коновалов напомнил о важности вакцинации
  • РИА Новости

«Я давно занимаюсь вакцинопрофилактикой и могу сказать, что в целом прививки служат очень значимыми иммунокорректорами. То есть это не просто профилактика конкретной инфекции, например, гриппа, кори или полиомиелита», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, это ещё и «тренировочный плацдарм» для того, чтобы иммунная система у большинства людей начала работать лучше.

Поэтому, полагает Коновалов, можно ожидать, что прививки против COVID-19 также скорректируют состояние иммунной системы, передаёт kp.ru.

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