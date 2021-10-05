В Ульяновской области более 365 тысяч человек сделали прививку от COVID-19

В Ульяновской области 365 480 человек сделали прививку от COVID-19, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Александр Гашков.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Отмечается, что оба компонента вакцины получили 310 307 жителей.

За минувшую неделю показатель привившихся составил 979 человек в сутки.

Также стало известно, что в Удмуртии для пациентов с коронавирусом развёрнуто 3760 коек, передаёт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики. Занято в стационарах 3436 мест.

«Прирост количества госпитализированных за последнюю неделю составил 9,2% (291 человек). На сегодняшний день уже перепрофилировано на 1 тыс. коек больше, чем в период максимальной заболеваемости в 2020 году», — заявила на заседании оперативного штаба заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

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