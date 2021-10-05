СК возбудил новые уголовные дела после убийства трёх девушек в Гае

Следователи возбудили уголовные дела по статьям об изнасиловании, надругательстве и поджоге после убийства трёх девушек в городе Гае Оренбургской области. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Отмечается, что следователи продолжают расследование по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц).

Также в сообщении говорится, что следователи установили в действиях задержанного подозреваемого признаки «признаки ряда дополнительных преступлений». В связи с этим возбуждены новые дела по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК России (изнасилование, соединённое с угрозой убийством, совершённое в том числе в отношении несовершеннолетней); п. «а» ч. 3 ст. 132 УК России (насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством, совершённые в том числе в отношении несовершеннолетней).

Кроме того, СК возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное повреждение чужого имущества, совершённое путём поджога с причинением значительного ущерба), ч. 1 ст. 166 УК России (неправомерное завладение автомобилем).

По данным следствия, подозреваемый допрошен, он «дал показания по существу». Была произведена проверка показаний на месте.

Следователи в ближайшее время намерены предъявить обвинения подозреваемому Александру Лазареву, а также ходатайствовать о его аресте.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в убийстве трёх студенток в городе Гае Оренбургской области. По данным полиции, ранее судимый Лазарев оказал сопротивление при задержании.

В суде позднее сообщили, что подозреваемый в убийстве трёх девушек в Гае признал вину.

Утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома на Молодёжной улице в Гае обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти, а во дворе — тело ещё одной с аналогичными телесными повреждениями.