В институте оценки качества образования прокомментировали идею по снижению числа контрольных
- © Павел Лисицын
- РИА Новости
«Я думаю, что вопрос всё же не в количестве, а в определённой упорядоченности этого процесса. Не должно быть много контрольных на каком-то узком промежутке времени», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Как отметил эксперт, если проводятся Всероссийские проверочные работы, то совершенно необязательно параллельно проводить в регионе что-то похожее.
Рособрнадзор в августе направил в российские регионы рекомендации по уменьшению числа контрольных и проверочных тестирований в школах.
Соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.