В институте оценки качества образования прокомментировали идею по снижению числа контрольных

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Директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко прокомментировал инициативу по уменьшению числа контрольных и проверочных тестирований в школах.
В институте оценки качества образования прокомментировали идею по снижению числа контрольных
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Я думаю, что вопрос всё же не в количестве, а в определённой упорядоченности этого процесса. Не должно быть много контрольных на каком-то узком промежутке времени», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил эксперт, если проводятся Всероссийские проверочные работы, то совершенно необязательно параллельно проводить в регионе что-то похожее.

Рособрнадзор в августе направил в российские регионы рекомендации по уменьшению числа контрольных и проверочных тестирований в школах.

Соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.

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