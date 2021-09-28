Рособрнадзор направил рекомендации по снижению числа контрольных в школах

Рособрнадзор в августе направил в российские регионы рекомендации по уменьшению числа контрольных и проверочных тестирований в школах.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В августе рекомендации по оптимизации оценочных процедур были направлены в регионы», — заявили в Рособрнадзоре.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях.

Соответствующее поручение было адресовано Рособрнадзору, Министерству просвещения России, а также региональным властям.

Глава государства поручил представить доклад до 1 июля 2022 года.