Рособрнадзор направил рекомендации по снижению числа контрольных в школах
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В августе рекомендации по оптимизации оценочных процедур были направлены в регионы», — заявили в Рособрнадзоре.
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях.
Соответствующее поручение было адресовано Рособрнадзору, Министерству просвещения России, а также региональным властям.
Глава государства поручил представить доклад до 1 июля 2022 года.