Рособрнадзор направил рекомендации по снижению числа контрольных в школах

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Рособрнадзор в августе направил в российские регионы рекомендации по уменьшению числа контрольных и проверочных тестирований в школах.
Рособрнадзор направил рекомендации по снижению числа контрольных в школах
  • © Артем Житенев
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В августе рекомендации по оптимизации оценочных процедур были направлены в регионы», — заявили в Рособрнадзоре.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях.

Соответствующее поручение было адресовано Рособрнадзору, Министерству просвещения России, а также региональным властям.

Глава государства поручил представить доклад до 1 июля 2022 года.

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