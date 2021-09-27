Путин поручил проработать вопрос сокращения числа контрольных и проверочных работ в школах

Российский лидер Владимир Путин поручил «проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учётом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования».

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что поручение адресовано Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки совместно с Министерством просвещения России, а также органам исполнительной власти субъектов страны.

Доклад необходимо представить до 1 июля 2022 года.

Ранее директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Евгений Семченко напомнил о целях Всероссийских проверочных работ (ВПР).