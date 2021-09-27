Путин поручил проработать вопрос сокращения числа контрольных и проверочных работ в школах

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин поручил «проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учётом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования».
Путин поручил проработать вопрос сокращения числа контрольных и проверочных работ в школах
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что поручение адресовано Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки совместно с Министерством просвещения России, а также органам исполнительной власти субъектов страны.

Доклад необходимо представить до 1 июля 2022 года.

Ранее директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Евгений Семченко напомнил о целях Всероссийских проверочных работ (ВПР).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить