В Минпросвещения напомнили о целях Всероссийских проверочных работ

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Директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Евгений Семченко напомнил о целях Всероссийских проверочных работ (ВПР).
В Минпросвещения напомнили о целях Всероссийских проверочных работ
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что для улучшения работы системы оценки знаний Рособрнадзор и региональные министерства создали рабочую группу. Эксперты пришли к выводу, что испытания нужно скорректировать, чтобы задания не дублировались.

Преподавателям рекомендовали не проводить контрольные работы на первом и последнем уроках, а также разбирать ошибки.

«ВПР, как и любая контрольная, проходит для того, чтобы увидеть свои слабые места, а в дальнейшем скорректировать образовательный маршрут. Нужно понять причину. Если причина в учителе, ни в коем случае никто из наших коллег-чиновников не должен предъявлять претензии к учителю. Их задача — организовать помощь педагогу», — уточнил Семченко.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с URA.RU предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории.

Он также заявил о необходимости ввести обязательный Единый государственный экзамен по литературе.

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